Cristiano Ronaldo signe en Arabie saoudite: d’anciennes déclarations du Portugais refont surface et passent mal (vidéo)

Cristiano Ronaldo va poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, à Al-Nassr, avec qui il s’est engagé jusqu’en 2025. Le club saoudien l’a annoncé vendredi. Le Portugais, 37 ans, était sans club depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United en pleine Coupe du monde. Un choix étonnant pour le quintuple Ballon d’Or, d’autant plus quand certaines de ses anciennes déclarations sur sa fin de carrière refont surface.

Dans une interview de 2015 pour Jonathan Ross sur ITV, Ronaldo avait fait part de son intention de finir « au top niveau » et « avec dignité, dans un bon club ». « Pas aux États-Unis, au Qatar ou à Dubaï », précisait-il encore. « Je ne veux pas de ça pour moi. Cela ne veut pas dire que ces championnats ne sont pas bons, mais je ne me vois pas aller là-bas. » À l’époque, des joueurs comme Xavi (Al Sadd), Andrea Pirlo (New York City), Steven Gerrard (Los Angeles Galaxy) ou encore Frank Lampard (New York City) avait quitté l’Europe avant de prendre leur retraite.

Ces propos remontent à plus de sept ans et le contexte est tout autre pour l’attaquant portugais. Sauf qu’en novembre dernier, il insistait que ce n’était pas la tournure qu’il comptait donner à sa carrière. Face à Piers Morgan dans un entretien qui a sonné la fin de son contrat à Manchester United, Ronaldo était déjà cité du côté de l’Arabie saoudite. « Tu veux encore jouer au top niveau, en Ligue des champions, briser des records… Si tu jouais juste pour l’argent, tu irais en Arabie saoudite », lance l’animateur. « Exactement », répond Ronaldo. « Je crois que je peux encore marquer énormément de buts et aider un grand club, ainsi que l’équipe nationale. »

La suite pour Ronaldo ce sera donc le championnat saoudien et peut-être, la saison prochaine, la Ligue des champions… asiatique.