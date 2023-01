Les Barcelonais autorisés à choisir leurs quartiers apaisés

Quand un échantillonnage est-il représentatif sur les plans qualitatif et quantitatif ? La question revient avec insistance concernant le processus de participation autour du plan Good Move. Plus précisément la mise en place de 50 quartiers apaisés d’ici 2030. Les détracteurs du dispositif critiquent les différentes consultations. Ils estiment trop faible le nombre de citoyens sondés. A Bruxelles, les communes se trouvent à la manœuvre. Candidates auprès de la Région pour un de leurs quartiers, elles gèrent ensuite le volet participatif. A Barcelone, les districts n’ont, eux, pas voix au chapitre. La mairie pilote directement le projet des superblocks. Jusqu’à présent, elle a désigné seule les zones concernées. La situation pourrait évoluer à l’avenir. La population a ainsi pu choisir trois prochains quartiers à apaiser. Ceux d’El Farró, Clot Camp de l’Arpa et La Bordeta ont remporté la mise. Le nombre de votants reste toutefois anecdotique. Le premier cité s’est vu gratifier de 686 voix, le second 2.205 et le troisième 2.483. Reste à voir si ces superblocks verront le jour.