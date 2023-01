NBA: l’inspiration géniale de Luka Doncic pour assurer la victoire de Dallas en toute fin de match (vidéo)

Luka Doncic a terminé l’année sur un ultime récital en inscrivant 51 points qui ont permis aux Dallas Mavericks de l’emporter sur le fil sur le parquet des San Antonio Spurs (126-125), samedi, en NBA.

Pas certain que la star slovène ait enchaîné sur un long réveillon de la Saint-Sylvestre… « Je suis épuisé », a reconnu Doncic, au terme de sa troisième rencontre à plus de 50 points durant les fêtes de fin d’année.

Et, samedi soir, le Slovène de 23 ans est allé au bout de l’effort puisqu’il a inscrit les deux derniers points de la franchise texane avant de prendre un ultime rebond sur un lancer-franc raté de Tre Jones, scellant la 21e victoire de la saison (en 37 rencontres) des « Mavs ».

Alors qu’il restait une seconde à jouer, Doncic a eu un véritable coup de génie en ratant volontairement un lancer fran, envoyant le ballon sur l’arceau. Il a ainsi récupéré le rebond pour conserver la possession et ne laisser aucune opportunité à l’adversaire de tenter un tir victorieux.

« Notre défense n’a pas été extraordinaire. Mais, vers la fin, on a réussi une paire de blocs. Et on gagne, point barre », a encore réagi Luka Doncic.

Christian Wood (25 points, 7 rebonds) a lui été plus loquace sur la nouvelle performance de mammouth de son coéquipier.

« C’est incroyable… En sept ans au sein de la Ligue, je n’ai jamais vu quelqu’un faire ce qu’il arrive à faire », a-t-il commenté. « Il est sur une série incroyable, il joue comme un MVP ».