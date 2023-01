Onze cartons dans le dernier quart d’heure, dont deux rouges: l’arbitre Mateu Lahoz frappe à nouveau lors de Barça – Espanyol (vidéo)

L’arbitre Mateu Lahoz fait une nouvelle fois parler de lui. Après son arbitrage polémique dans le quart de finale Argentine – Pays-Bas en Coupe du monde, c’est sa prestation lors du derby entre le FC Barcelone et l’Espanyol qui est au centre des critiques.

Dans la dernière demi-heure de jeu, l’arbitre valencien a dégainé sept cartons jaunes en six minutes, et a même expulsé deux joueurs pour protestations (Jordi Alba et Vinicius Souza), laissant les deux équipes à dix contre dix. Il a même failli en renvoyer un troisième, mais a fini par annuler son rouge à Leandro Cabrera après visionnage vidéo (85e). Au final, il a distribué quatorze cartons jaunes et deux rouges.

« Il a complètement perdu le contrôle du match », a déclaré Xavi après le match. « Il te parle, il communique, il donne l’impression qu’il gère, mais aujourd’hui, cela n’a pas été le cas. Beaucoup de cartons jaunes ont été donnés sans aucun sens ». Le coach du Barça reste tout de même lucide sur la prestation de ses joueurs, accrochés 1-1 au Camp Nou dans ce derby. « Le nul est de notre faute. On peut parler de l’arbitre, de beaucoup de choses, mais à l’arrivée, le nul, c’est à cause de nos erreurs. »