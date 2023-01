Bruxelles: la circulation fluviale à l’arrêt après une collision entre une péniche et un pont

Depuis vendredi soir, la navigation fluviale s’avère à l’arrêt à Bruxelles. La collision d’une imposante péniche d’au moins 1.500 tonnes avec le pont Buda constitue l’explication. L’ouvrage métallique enjambe le canal Albert à hauteur de Laeken et de Haren. La structure dispose d’un mécanisme rétractable. En d’autres termes, le pont doit s’ouvrir lors du passage des bateaux. « En principe, la procédure est qu’ils appellent le pont quand ils arrivent. Ici, cela ne s’est pas passé et le bateau ne s’est pas arrêté. On ne sait pas ce qu’il s’est passé. L’enquête de la police est en cours. Le choc a fait que le pont ne peut plus se lever et fatalement la circulation est impossible pour les bateaux. Le trafic automobile est aussi interrompu », explique le porte-parole du port Sylvain Godfroid. Dès ce lundi, les services de réparation seront sur le pont. L’objectif prioritaire s’avère le rétablissement de la navigation fluviale. « On espère que ce sera possible dès lundi. Cela devrait en tout cas être tout au plus une question de jours », indique le port.

Entre 20 et 30 bateaux passent chaque jour par le port de Bruxelles. En cette période de fêtes, leur nombre s’avère plus faible qu’à d’autres moments de l’année. « Sans grande certitude, on me dit qu’il y aurait actuellement une dizaine de bateaux en attente de passage au pont de Buda », explique dimanche midi Sylvain Godfroid. Le retour rapide du passage des péniches s’avère d’autant plus important qu’elles approvisionnent un dépôt pétrolier qui alimente la capitale et sa périphérie. « Si tout ce qui vient habituellement par bateau devait venir par camion, cela ferait beaucoup de camion », relève le porte-parole du port. Le rétablissement du trafic fluvial devrait être une affaire de jours. Les voitures devront en revanche patienter plus longtemps. « La circulation routière peut à la rigueur passer par d’autres ponts, pas celle des bateaux », indique le port. Avec un trafic global de 7,1 millions de tonnes, l’infrastructure a enregistré une année record en 2021. Les trois quarts de ces marchandises ont été chargées ou déchargées dans la capitale.