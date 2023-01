Culture: «La réalité virtuelle ne va pas remplacer le spectacle vivant»

Journaliste aux services Culture et Médias

Expérience immersive, « live streams », métavers et réalité virtuelle… La culture est bousculée par l’avènement du numérique. Pour le meilleur ou pour le pire ? « Il faut se défaire de cette vision dystopique dans laquelle on serait tous isolés dans la matrice derrière notre ordinateur. », dit Marine Haverland, consultante audiovisuelle et co-fondatrice de l’agence immersive pour les arts Fomo.scene.