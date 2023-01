David Goffin avant d’affronter Stefanos Tsitsipas à l’United Cup: «Il est l’un des meilleurs joueurs du monde»

L’équipe belge va tâcher de rebondir à Perth après sa défaite 2-3 dimanche contre la Bulgarie, dans son premier match de la United Cup, le nouveau tournoi par équipes mixtes disputé en Australie. David Goffin (ATP 53), Elise Mertens (WTA 29) et compagnie devront désormais battre la Grèce de Stefanos Tsitsipas (ATP 4) et Maria Sakkari (WTA 6) – et 4-1 au minimum – sous peine d’être éliminés.

« Je vais essayer de garder à l’esprit les éléments positifs de mon premier simple », a confié David Goffin, après la défaite. « Ce fut un bon match, un match correct (défaite 6-4, 7-5 contre Grigor Dimitrov, ndlr). Aujourd’hui, nous avons joué en double, ce qui m’a permis d’avoir plus de rythme, de jouer plus de points, de sauver des balles de break, etc. Je me sens dès lors plus à l’aise sur le court. C’est bien. J’ai la préparation idéale pour mon simple de demain contre Stefanos. Ce sera un nouveau match difficile, mais je me sens de mieux en mieux au fil des jours et j’espère que cela se passera bien. »

Il s’agira de la première fois depuis le printemps 2019, à Estoril, que Goffin et Tsitsipas se retrouveront face à face. Le Grec, 24 ans, mène par 4 victoires à 2 dans les confrontations directes et partira également favori vu ses résultats sur le circuit ces dernières années.