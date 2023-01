Raphaël Liégeois sur le futur des sciences: «Il faut rappeler que sur certains aspects, il y a du doute»

Quelques jours avant Noël, Raphaël Liégeois remet les pieds au plat pays et enchaîne de multiples rencontres officielles : audience avec le Roi, petit-déjeuner avec le Premier ministre et les deux premiers astronautes belges Dirk Frimout et Frank de Winne, une rencontre avec les industriels actifs dans le secteur spatial… Le début d’un long marathon avant de commencer son entraînement à Cologne. C’est dans un tout autre décor qu’il nous reçoit. Sur Teams, depuis une salle de réunion sans âme de Lausanne. Cela fait un peu plus de deux semaines que Raphaël Liégeois a été sélectionné par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour rejoindre le Corps des astronautes, faisant de lui le troisième Belge à se mettre en route vers l’espace.