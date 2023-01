Guerre en Ukraine: la Russie a-t-elle écrit un message sur ses drones explosifs? (photo)

Les autorités ukrainiennes ont fait part dimanche d’un bilan de quatre morts et 50 blessés dans les frappes russes menées peu avant et juste après le Nouvel An, qui ont visé selon Moscou des installations de fabrication de drones.

Ces attaques ont visé notamment la capitale, Kiev, et sept autres régions ukrainiennes, selon le dernier bilan des autorités locales et régionales.

Les journalistes de l’AFP présents à Kiev avaient entendu une dizaine d’explosions samedi en début d’après-midi et plusieurs autres quelques dizaines de minutes après le Nouvel An. Dans le centre de Kiev, un missile a notamment éventré la façade d’un hôtel.

L’armée de l’air ukrainienne a également annoncé avoir abattu au cours de la nuit 45 drones explosifs Shahed, de fabrication iranienne, lancés par la Russie. Elle n’a pas précisé si des drones avaient atteint leurs cibles.

Le chef de la police de Kiev, Andriï Nebitov, a publié de son côté une photographie sur Facebook montrant ce qui semble être les restes d’un drone avec les mots « Bonne année » en russe. « C’est tout ce que vous avez besoin de savoir sur l’État terroriste et son armée », a-t-il écrit.

L’armée russe a, elle, affirmé avoir mené samedi « une attaque aéroportée de précision à longue portée contre des installations de l’industrie de la défense ukrainienne impliquées dans la fabrication de drones d’attaque utilisés pour mener des attaques terroristes contre la Russie ». « Les plans du régime de Kiev visant à mener des attaques terroristes contre la Russie dans un avenir proche ont été déjoués », s’est félicité le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien.