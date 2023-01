Nid d’espions à la Cinémathèque française

Jusqu’au 23 mai, l’exposition « Top secret » célèbre les films d’espionnage, ses codes et ses figures intrépides à travers un parcours ludique et érudit. Décryptage.

Que diriez-vous de jeter un œil sur les archives de la Stasi ? Emprunter le téléphone du KGB ? Utiliser le parapluie bulgare qui tire plus vite de votre ombre ? Avez-vous l’âme d’un espion du XXe siècle ou d’un espion du XXIe siècle ? Êtes-vous Ingrid Bergman dans Les enchaînés de Hitchcock ou Marlène Dietrich, l’Agent X27 de Josef von Sternberg ? 007 dans Octopussy ou plutôt un citoyen-espion à la Jason Bourne ? Quelle que soit votre réponse, rendez-vous à la Cinémathèque française à Paris pour une exposition fascinante qui explore les relations imbriquées entre espionnage et cinéma, rendant compte de l’étendue et de la vitalité d’un sujet qui se déploie autant dans une histoire que dans une géographie mondiale. Et ce, jusqu’à nos jours.