Coronavirus: Omicron, le dernier des variants du Sars-Cov-2?

C’était le 26 novembre 2021. Alors que le variant Delta submerge l’Europe et le monde d’une vague de cas de covid-19 particulièrement meurtrière, l’OMS donne le coup de grâce. Les Sud-Africains ont découvert un nouveau variant dont la progression est si verticale qu’il a d’ores et déjà pris le dessus sur Delta là-bas. On le baptise « Omicron » et on le range directement dans la catégorie des VOC’s – Variant of concern – tant son pouvoir de contagiosité est puissant. On retient son souffle aussi, le temps de confirmer une impression des scientifiques sud-africains : ce variant induit moins de formes sévères que ses prédécesseurs augurant la première vraie éclaircie sur le front pandémique. Plus d’un an plus tard, Omicron domine toujours le monde avec une armée de plus de 600 sous-variants comptabilisés à ce jour qui continuent d’alimenter l’épidémie : plus de quatre vagues ont été comptabilisées en Europe en 2022 soit deux fois plus que les variants précédents.