Un restaurant abandonne son étoile au Guide Michelin faute de personnel

Et pour cause : après le service de ce samedi, le restaurant gastronomique a fermé ses portes. Le temps pour Abdelkader Belfatmi de lancer des travaux pour transformer le 944 de l’avenue de la République en une brasserie. « Je n’arrête pas, pointe le chef, c’est un changement de catégorie. » « Nous transformons notre établissement marcquois, avec une toute nouvelle ambiance, un esprit brasserie, convivial, dans lequel nous vous proposerons les grands classiques de la restauration française », a-t-il prévenu sur le compte Instagram du restaurant.

Seul avec un plongeur

La pression de tenir un restaurant étoilé a-t-elle eu raison d’Abdelkader Belfatmi ? Le chef, étoilé en 2018, deux ans après l’ouverture de son restaurant, est-il fatigué des contraintes liées au maintien de la qualité de sa cuisine gastronomique pour conserver les faveurs du Michelin ? Non. La raison qu’il avance est tout autre : le manque de personnel. Impossible de maintenir la qualité de l’assiette et du service. « Je ne trouve pas. Mon second depuis cinq ans est parti pour devenir à son tour chef. Le commis change de métier et le maître d’hôtel sommelier part aussi… Après ce 31, je me retrouve seul avec le plongeur ! Pourtant on ne travaille que quatre jours par semaine et je paye correctement… » Il a désormais deux mois pour retrouver un autre personnel afin de faire tourner sa future brasserie.