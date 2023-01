Le noyau vaut autant que celui de l’Antwerp

Vu d’Europe, Al-Nassr n’est pas le club le plus prestigieux, ni le plus connu. Voici ce qu’il faut savoir sur le nouvel employeur de Cristiano Ronaldo.

Histoire. Fondé en 1955, amateur jusqu’en 1960, Al-Nassr n’a pas attendu longtemps pour rallier l’élite du football saoudien, en 1963. Il a ensuite fallu patienter onze ans pour décrocher son premier titre.

Palmarès. En Arabie saoudite, Al-Nassr a remporté neuf titres de Premier League (seul Al-Hilal fait mieux avec dix-huit titres), le dernier remontant à 2019, six Coupes du Roi, trois Coupes du Prince héritier, trois Coupes de la Fédération et deux Super Coupes saoudiennes. Sur le plan international, il a remporté deux fois la Coupe du Golfe des clubs champions, une fois la Coupe d'Asie des vainqueurs de coupe et une fois la Supercoupe d'Asie.