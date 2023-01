Nucléaire: les négociations reprennent ce lundi avec Engie

Le Premier voulait aboutir pour le 31 décembre, on est hors délai, mais rien n’est compromis, rassure-t-on, les discussions se poursuivent avec Engie, elles reprennent ce lundi, afin de prolonger deux réacteurs en Belgique. Rue de la Loi, on convoque l’esprit de… Lénine.

Alexander De Croo, Premier ministre, et Tinne Van der Straeten, ministre de l’Energie, s’étaient donnés pour objectif de boucler un accord avec Engie pour le 31 décembre, on n’y est pas. Politiquement, c’est un faux pas. Mais rien n’est compromis au fond, explique-t-on dans la majorité.

Après un kern samedi matin pour faire le point sur l’état des échanges et pour valider à nouveau leur mandat de négociation, les discussions s’étaient poursuivies dans la journée avec l’opérateur nucléaire en vue, pour rappel, de prolonger deux réacteurs en Belgique, Doel 4 et Tihange 3, pour 10 ans. Pour tenter d’aboutir au finish avant le réveillon ? Faux doux espoir, on le sait. Vers 18 heures samedi, l’on apprenait que les négociations étaient appelées à durer un temps encore, quelques jours du moins.