Wajdi Riahi en trio à Liège

Ça fait bientôt six ans qu’il est en Belgique, le Tunisien Wajdi Riahi. En quasi six ans, il a bien creusé son trou jazzy.

Jacques Pelzer Jazz Club, Liège, mercredi 4, 19 h

Wajdi Riahi au piano + Basile Rahola à la contrebasse + Pierre Hurty à la batterie = un trio qui remporté le concours de jeunes talents du Dinant Jazz 2021. Depuis il a sorti un album qu’on a applaudi dans le Mad, Mhamdeya. Ça fait bientôt six ans qu’il est en Belgique, le Tunisien Wajdi Riahi. Et en quasi six ans, il a bien creusé son trou jazzy. Le milieu du jazz belge voit en ce musicien de 27 ans un des grands de demain. A Liège, le trio jouera surtout les morceaux de son album, qui offrent un groove qui vous prend immédiatement. Et de la joie qui l’emporte souvent sur la nostalgie, même si Mhamdeya est le quartier de Tunis où Wajdi a grandi. Et puis il y a tout le côté oriental du pianiste, qui transparaît partout. « Je n’y peux rien », avoue Wajdi. Nous, on dit : tant mieux.