Kansas Smitty’s a quitté le Kansas, pas le jazz

We’re not in Kansas anymore, dit le titre du cinquième album de Kansas Smitty’s. C’est que la bande au sax Giacomo Smith (huit musiciens quand même : deux sax, deux trompettes, piano, guitare, basse, batterie) a eu envie d’abandonner sa palette swing pour en prendre une nouvelle aux couleurs plus contemporaines : jazz d’aujourd’hui, rythmes plus africains, musique cinématographique. Mais on reconnaît toujours Kansas Smitty’s à ses nuances de blues et de jazz traditionnel. Cet album offre ainsi un agréable mélange musical, composé de groove et de riffs accrocheurs, et un mix émotionnel, fait de joie, d’humour et aussi de spiritualité. « Je veux que les gens ressentent une large gamme d’émotions », insiste Giacomo Smith. Mission accomplie, Smitty.