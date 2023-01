Fred Hersch & esperanza spalding, c’est top!

Palmetto

Fred Hersch, pianiste, 57 ans, et esperanza spalding (elle le veut sans majuscules), contrebassiste mais ici uniquement chanteuse, 48 ans, ont enregistré ce magnifique album au Village Vanguard, en octobre 2018. Il sort enfin et c’est un bonheur d’écoute. Le duo l’a intitulé Alive at the Village Vanguard, tout simplement. « Le mot “alive” est important », dit Fred Hersch : « On peut vraiment ressentir l’intimité et l’énergie des concerts. C’est comme si vous étiez dans le meilleur fauteuil du Village. » Cet album est une expérience. On sent que le duo s’en remet à l’ambiance du moment, sans playlist. Mais on sent en même temps qu’il s’amuse énormément, tout en explorant, sans filet, des standards (But not for me, Little Suede Shoes, Girl Talk, Evidence, Some other time, Loro) et des compos de Fred (Dream of Monk et A Wish). Et chacun y va d’extraordinaires improvisations : Fred avec expressivité, émotion, magnétisme, esperanza avec charme, poésie, imagination et humour. Le piano de l’un, la voix et le scat de l’autre atteignent des sommets de musicalité. Ecoutez Evidence, de Thelonious Monk : c’est inattendu et c’est sublime. « Jouer avec Fred, c’est comme être dans un bac à sable », dit esperanza. « Il prend la musique autant au sérieux que la vie et la mort, mais une fois sur scène, ce n’est que de l’amusement. » Et Fred d’esperanza : « Je crois que personne ne chante comme elle. C’est une chanteuse impavide, un des plus grands talents que je connaisse. »