Dave Brubeck en 1958, le bonheur

The Lost Recordings

On est le 26 février 1958. Le Dave Brubeck Quartet, dans sa belle formation : Dave au piano, Paul Desmond au sax, Eugene Wright à la contrebasse, Joe Morello à la batterie, s’arrête au Concertgebouw d’Amsterdam pour commencer une grande tournée européenne. Ils n’ont pas encore enregistré leurs grands succès, Take Five et Blue Rondo a la Turk, mais ce sont déjà de grandes vedettes, Dave Brubeck a fait la une du Time en 1954. Paul Desmond a déjà cette sonorité mélancolique et chatoyante qui le caractérise, Dave Brubeck possède l’art du contrepoint, un jeu aéré et fluide et une imagination séduisante. Ecoutez le début de Two Part Contention par Desmond et celui de Someday my prince will come par Brubeck. Il y a encore T hese foolish things, Watusi Drums, The Duke, Take the A Train. Cet enregistrement a presque 65 ans et reste toujours aussi enthousiasmant. C’est un must.