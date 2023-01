Un autre rythme dans le supérieur

Une fois n’est pas coutume, en 2023, l’enseignement obligatoire donnera un peu le ton à l’enseignement supérieur. A la faveur de la réforme des rythmes scolaires (lire ci-contre), recteurs et directeurs de hautes écoles ont mis leur propre ouvrage sur le métier. Avec une question : les étudiants – et les professeurs – n’ont-ils pas droit, eux aussi, à des rythmes de travail plus respectueux des principes de la chronobiologie ? En ligne de mire : le calendrier d’évaluation avec ses successions de périodes de cours, de blocus et d’examens à ce point délétères qu’on en a oublié l’existence possible d’autres formules. C’est précisément sur ces autres formules que se penche un groupe de travail créé au sein de l’Ares (Académie de recherche et d’enseignement supérieur) à la demande de la ministre Glatigny (MR).