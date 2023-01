«À propos de 2022»: Thiam et Evenepoel, tout en haut du bilan sportif de l'année

Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. Aujourd’hui, on parle de sport. On ne va pas pouvoir aborder toutes les disciplines, évidemment. On sort de la Coupe du monde, on a donc fait l’impasse sur le football. Par contre, on va parler cyclisme et athlétisme. 2022, un millésime sportif donc la Belgique se souviendra longtemps. Pas pour la performance décevante des Diables rouges au Qatar, mais plutôt par l’avènement ou la confirmation d’immenses champions. Aux Jeux olympiques d’hiver, aux mondiaux d’athlétisme, au Tour d’Espagne ou aux Mondieux de cyclisme, le drapeau belge a flotté. On en parle avec deux journalistes du service sports: Philippe Vande Weyer, spécialiste athlétisme et olympisme, et Stéphane Thirion, notre expert vélo.

