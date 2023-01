Ligue 1: le PSG commence l’année 2023 par une première défaite cette saison à Lens (3-1), Loïs Openda buteur et passeur (vidéos)

Pour sa première sortie de l’année 2023, quatre jours après avoir bouclé 2022 par une victoire sur le fil, face à Strasbourg, le Paris Saint-Germain a été battu pour la première fois de la saison, toutes compétitions confondues, sur la pelouse de Lens, dans un stade Bollaert bouillant pour ce choc entre les deux premiers de Ligue 1 (Paris comptait 7 points d’avance avant la rencontre). Privé de Lionel Messi, pas encore rentré d’Argentine où il savoure son titre mondial (il est attendu à Paris en ce début de semaine) et de Neymar, suspendu suite à son exclusion face à Strasbourg, le PSG a rapidement été mené, Frankowski profitant d’une approximation de Donnarumma pour ouvrir le score.

Et si Hugo Ekitike a rétabli l’égalité à peine trois minutes plus tard, c’est Loïs Openda qui a à nouveau fait vibrer Bollaert en inscrivant, à la demi-heure, son huitième but de la saison. Bien lancé par son capitaine Fofana, le Diable rouge s’est joué de Sergio Ramos (qui a subi sa première défaite depuis son arrivée au PSG, après 35 matches !) puis de Marquinhos avant de tromper Donnarumma de près. Un but plein de sang-froid !