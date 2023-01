Débordements pendant le Nouvel An: des grandes villes européennes se questionnent sur les mesures à prendre

Plusieurs grandes villes du pays et de l’étranger ont connu une nuit de fin d’année agitée. Les émeutiers ont parfois lancé des feux d’artifice sur les policiers et les secouristes.

Les pompiers bruxellois ont enregistré 700 interventions dans la nuit du Nouvel An, deux fois plus que dans des circonstances normales, a indiqué dimanche un porte-parole. Il s’agissait de 200 interventions de pompiers et de 500 ambulances. Les hommes du feu ont par ailleurs été à plusieurs reprises la cible de feux d’artifice, tout comme la police.

Le syndicat de police SNPS demande une politique de tolérance zéro envers ce type d’agression. Il réclame des sanctions efficaces, une procédure plus rapide pour ces cas d’agression et davantage d’efforts pour lutter contre le commerce illégal de feux d’artifice. A Bruxelles, le ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale Rudi Vervoort (PS) a décidé d’interdire les feux d’artifice récréatifs pour les particuliers dans l’espace public du 23 décembre au 9 janvier.

Une interdiction générale ? De Wever n’y croit pas

A Amsterdam, la maire Femke Halsema a avancé l’idée d’une interdiction générale des feux d’artifice, après un réveillon agité. Mais cett idée n’est pas considérée à Anvers comme la solution aux débordements de cette fin d’année. « Il s’agit simplement de prendre des mesures décisives contre ces émeutiers. A Anvers, avec l’assignation à résidence préventive, nous avons une mesure administrative pour contribuer à la paix et à la sécurité publiques. Nous allons maintenant évaluer cette mesure », a déclaré Johan Vermant, porte-parole du bourgmestre Bart De Wever (N-VA).

Plusieurs grandes villes du pays et de l’étranger ont connu une nuit de fin d’année agitée. Dans certains endroits, les émeutiers ont même lancé des feux d’artifice sur les policiers et les secouristes. La maire d’Amsterdam, Femke Halsema, a donc appelé dimanche à l’introduction d’une interdiction des feux d’artifice à l’échelle nationale.

La réglementation néerlandaise concernant la vente de feux d’artifice diffère certes de la réglementation belge. Et une interdiction générale des ventes est une compétence fédérale, mais même une interdiction nationale manquerait probablement la cible ici, estime le porte-parole de De Wever. « Il y a la possibilité de se fournir en ligne des feux d’artifice illégaux et les ventes dans les pays voisins comme la France. Par ailleurs, nous constatons également d’autres actes criminels, tels que la traque des résidents locaux et des services d’urgence, le vandalisme du mobilier urbain et des véhicules, et les incendies criminels. Ceux-ci ne vont pas disparaître avec une interdiction générale de la vente de feux d’artifice ».

A Anvers, d’ailleurs, l’utilisation privée de feux d’artifice est interdite depuis longtemps. Selon Vermant, les émeutiers doivent simplement être traités avec fermeté. Par exemple, 27 jeunes connus pour être des multirécidivistes ont été assignés à résidence la veille du Nouvel An, une mesure que la ville va maintenant évaluer. « Ces émeutes de fin d’année sont un phénomène de ces dernières années dans les grandes villes. Ceux qui y participent doivent recevoir un message clair. Il n’y a pas de place dans notre communauté urbaine pour ceux qui gâchent la fête des autres », a déclaré M. Vermant.

A Berlin, les caméras de bord font leur chemin

Une trentaine de pompiers et policiers ont été blessés la nuit de la Saint-Sylvestre à Berlin. Alors que les pompiers ont été visés par des projectiles tout en répondant à 1.700 appels la nuit du réveillon, les syndicats de la profession demandent pour que leurs véhicules soient équipés de caméra de bord. La police berlinoise quant à elle demande une interdiction des feux d’artifice.

Les pompiers assurent qu’ils étaient bien préparés pour les festivités, mais qu’ils ont été surpris par « le nombre et l’intensité des attaques sur les services d’urgence ».

Des bacs de bières et des extincteurs ont été lancés en direction des véhicules de secours, et le personnel a été visé par des feux d’artifice. Des véhicules ont aussi été pillés.

« C’est inimaginable que nos équipes de réponse d’urgence aient à subir une telle expérience la nuit du Nouvel An », a commenté un représentant des syndicats. Les syndicalistes se tournent aussi vers la possibilité que les pompiers portent des caméras corporelles pour filmer ces situations tendues.