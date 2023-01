Coronavirus: quelles restrictions pour les voyageurs venant de Chine? Les craintes de Marc Van Ranst

La Corée du Sud a également pris des mesures pour contrôler les voyageurs en provenance de Chine, en leur demandant de fournir un test Covid négatif avant et après leur arrivée. Les voyageurs en provenance de Hong Kong et de Macao sont exemptés de ces règles.

A partir de jeudi, les Etats-Unis requièrent à l’entrée du territoire un test covid négatif réalisé obligatoirement 48 heures avant le départ de Chine ou bien un document prouvant que le passager a guéri du coronavirus dans les 90 jours précédents. Sont acceptés « un test PCR ou un auto-test antigénique administré et vérifié par un fournisseur agréé ou un service de télémédecine », selon les Centres américains de contrôle des maladies. Ces règles s’appliquent aussi aux voyageurs en provenance de Hong Kong et Macao.

En Belgique, le virologue Marc Van Ranst (KULeuven) n’est pas totalement serein. Si la situation n’est pas la même qu’il y a trois ans – la population belge a soit été vaccinée soit stimulée au covid, aiguisant nos défenses – le virologue craint que la Chine ne soit pas transparente sur sa situation épidémiologique, et notamment sur les variants qui pourraient se développer sur son territoire. « Les Chinois mentent sur le nombre de morts. Alors comment les croire lorsqu’ils parlent des variants qui circulent ? Je préfère que l’on vérifie les choses par nous-mêmes, en faisant des tests antigènes aléatoires dans les avions. Ou en récupérant les eaux usées de ces avions, si possible. », explique Marc Van Ranst à Sudinfo.

Maroc

Le Maroc a adopté la mesure la plus stricte : il interdit purement et simplement l’entrée sur son territoire à tous les voyageurs en provenance de Chine, « quelle que soit leur nationalité ». Et ce à partir de mardi « jusqu’à nouvel ordre », afin d’« éviter une nouvelle vague de contaminations au Maroc et toutes ses conséquences », selon le ministère des Affaires étrangères.