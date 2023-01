La moitié de l’Union européenne sera en récession en 2023, selon la directrice du FMI

La moitié des pays de l’Union européenne seront en récession l’année prochaine, a déclaré la directrice du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS. Elle a également prévenu que l’économie mondiale sera en difficulté au-delà de 2022. « Nous prévoyons qu’un tiers de l’économie mondiale sera en récession », a-t-elle déclaré.

Mme Georgieva a expliqué, lors de l’interview accordée à l’émission « Face the Nation » de CBS, que « les trois plus grandes économies – les États-Unis, l’Union européenne et la Chine – ralentissent toutes ensemble ». En octobre dernier, le FMI a averti qu’un tiers de l’économie mondiale allait se contracter et qu’il y avait 25 % de chances que le produit intérieur brut mondial augmente de moins de 2 % d’ici 2023, ce que le FMI considère comme une récession mondiale.

La directrice du FMI dresse un tableau différent des plus grandes économies. « Alors que les États-Unis pourraient être en mesure d’éviter une récession », l’UE a été « très affectée par la guerre en Ukraine ». En conséquence, elle prévoit que la moitié de l’UE sera en récession cette année. Dans le même temps, la Chine connaît « une année difficile ».