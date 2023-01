«Etincelant», «Trop vif»... la presse française subjuguée par la performance de Loïs Openda face au PSG

L’attaquant belge a grandement participé à la victoire de Lens face au leader de Ligue 1 ce dimanche avec un but et un assist.

Lens a fait tomber le PSG ce dimanche dans le choc au sommet de Ligue 1. Avec un but et une passe décisive, Loïs Openda était véritablement l’homme du match, ce que n’a pas manqué de souligner la presse française.

L’Equipe a notamment crédité le Belge d’un excellent 8 sur 10. « Openda trop vif », titre le journal. « Il a pesé lourd dans cette victoire. On a retrouvé l’International belge du début de saison, ultra rapide, agressif offensivement et efficace devant le but. Il avait tellement faim de but, qu’il a parfois oublié ses partenaires. Mais il était très inspiré, comme sa talonnade spontanée pour Claude-Maurice qui crée la sensation. Il aurait pu inscrire un doublé en épurant ses derniers gestes mais difficile de lui demander plus de lucidité au cours d’une soirée où il avait des jambes de feu. »

Le quotidien sportif s’est même penché plus précisément sur le Diable rouge en lui consacrant un article. « On a retrouvé Openda », note L’Equipe. « Intenable dimanche, l’avant-centre belge a inscrit son 8e but cette saison en L1 et offert sa première passe décisive pour Lens. Son inefficacité qui datait un peu est brisée. »

Le Figaro qualifie quant à lui Openda de « poison constant » et de « bourreau d’un PSG en gueule de bois ». « Pas titulaire jeudi dernier à Nice, Loïs Openda était sans doute préservé en vue de ce choc. Et Franck Haise a bien eu raison tant son attaquant a été étincelant de bout en bout », écrit le journal. « Le Belge a considérablement pesé sur la défense adverse en faisant souvent des appels tranchants. Intelligent dans ses déplacements, il a marqué le 2e but lensois en mystifiant à lui seul les deux défenseurs centraux du PSG (Ramos puis Marquinhos). Il a ensuite été l’auteur d’une superbe passe décisive en talonnade sur le 3e but signé Claude-Maurice. »

Dans son compte rendu, RMC Sport met également en évidence la performance d’Openda. « Buteur et passeur décisif, Openda envoie un message fort », titre le média qui pointe « une sublime passe décisive » sur le troisième but lensois. « Un sublime geste qui confirme une belle partie de l’international belge, qui prend souvent de vitesse une charnière parisienne en difficulté. » « Mais si sa soirée face au PSG sonne comme un match d’exhibition », poursuit RMC, « Loïs Openda n’était pourtant pas dans la meilleure posture ces dernières semaines. Malgré ses bonnes performances, auteur de huit buts cette saison – dont quatre en quatre matchs en août – il était souvent cantonné au rôle de remplaçant. »