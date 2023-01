Prix de l’énergie: un fournisseur propose à nouveau un contrat fixe dès ce lundi

Trois mois à peine après avoir abandonné les contrats fixes, le fournisseur d’énergie Luminus a décidé leur retour à partir de ce lundi 2 janvier, le marché s’étant suffisamment stabilisé.

« Les prix de l’énergie ont considérablement baissé par rapport aux niveaux très élevés atteints en août et septembre », explique Nico De Bie, porte-parole. « Comme nous savons que la demande pour des contrats fixes s’est maintenue chez nos clients, nous avons décidé de les proposer à nouveau. C’est important pour les gens qui n’aiment pas prendre de risques, qui veulent avoir une certaine tranquillité d’esprit. »

« Quiconque signe un tel contrat doit tenir compte qu’il faudra au moins 30 jours avant que l’énergie ne soit livrée », souligne Nico De Bie. Cette période d’attente pourrait grimper jusqu’à 90 jours.

Test Achats invite à la prudence

« Sur le principe, c’est évidemment une bonne nouvelle de voir un fournisseur reprendre les contrats fixes », réagit Julie Frère, porte-parole. « On sait que ces contrats sont prisés par les Belges, car ils offrent une certaine sécurité et qu’ils permettent de vérifier sa facture de régularisation plus facilement. On espère que d’autres fournisseurs suivront. Mais il ne faut pas prendre ce contrat à n’importe quel prix. La différence avec les contrats variables doit être raisonnable, sinon cela n’en vaut pas la peine. Le marché est dans une tendance baissière. Il ne faut pas se ruer et garder le réflexe de comparer. »

« Si les prix devaient baisser fortement dans les mois à venir, un contrat fixe pourrait (cependant) s’avérer coûteux », prévient Leen Vandezande, porte-parole du régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vreg).