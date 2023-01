Indispensable Little Simz

V2 Records

« Is there a golden key to the sweet life », se demande la rappeuse d’Islington sur « Angel », la plage d’ouverture ? L’écoute répétée de cet album sorti sans tapage en décembre (deux mois après le Mercury Prize reçu pour Sometimes I might be introvert ) en est une, de clé. Un bel album, des violons sur « Heart on fire » aux cuivres de « Gorilla » en passant par la rythmique bien connue remaniée pour « Silhouette ». Mis en musique par Inflo (du collectif Sault), gorgé de soul, de r’n’b et de jazz, sur lequel le chant de Cleo Sol sert le flow de Little Simz (Simbi Ajikawo pour l’Etat civil), tantôt caresse, tantôt gifle quand il s’agit d’évoquer ce que lui inspire le milieu et le bizness musical.