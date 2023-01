Nouvel An à Bruxelles: «Quelque chose ne va plus au Royaume de Belgique», selon le SLFP Police

Les troubles ont mené à l’arrestation de 160 personnes en Région bruxelloise la nuit de la Saint-Sylvestre. Des policiers et ambulianciers ont par ailleurs été visés à maintes reprises par des feux d’artifice. Pour Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police, « quelque chose ne va plus » en Belgique.

La nuit du réveillon à Bruxelles a été mouvementée pour la police, dont certains agents ont été caillassés. Les troubles ont mené à l’arrestation de 160 personnes en Région bruxelloise la nuit de la Saint-Sylvestre. Vingt-et-une sont des arrestations judiciaires, le reste des arrestations administratives, a indiqué la police dans un nouveau bilan établi dimanche matin.

A nos confrères de Sudinfo, Vincent Gilles, président du syndicat SLFP Police, n’y va pas par quatre chemins. « C’est ce qui démontre que la Justice et les magistrats doivent se remettre en question. Il y a quelque chose qui ne va plus au Royaume de Belgique », a-t-il martelé.

« À l’heure actuelle, on s’étonne du fait que les feux d’artifice utilisés contre nos collègues sont plus puissants qu’avant et on ne se pose même plus la question de savoir s’il est normal ou anormal qu’on utilise des feux d’artifice contre nos collègues ! Comment se fait-il qu’un jour de fête on tire des feux d’artifice contre des policiers ou des ambulanciers ? », poursuit-il.

Les six zones de police actives en Région bruxelloise ont en outre procédé à 690 interventions, la moitié d’entre elles ayant été couvertes par les agents du centre-ville, d’Ixelles et de la zone Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg).