En 2023, la Colombie aspire à la paix totale

C’est assurément la très bonne nouvelle de ce début d’année pour les Colombiens : le gouvernement a annoncé un cessez-le-feu bilatéral de six mois à partir du 1er janvier, accordé avec cinq des principaux groupes armés de Colombie : la guérilla de l’Armée de Libération Nationale (ELN), deux groupes de dissidences des Farc (l’un qui avait refusé de signer l’accord de paix de 2016 et l’autre qui s’en était retiré ensuite), les Autodéfenses Gaitanistes de Colombie (AGC), issues de puissants groupes paramilitaires démobilisés dans les années 2000 et connues pour être le bras armé du Clan du Golfe, principale structure narcotrafiquante du pays et enfin le groupe Autodefenses de la Sierra Nevada qui opère dans le nord et qui est un des plus anciens groupe paramilitaire du pays.