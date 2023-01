Le témoignage d’un ambulancier attaqué en pleine intervention: «Nous avons dû courir pour ne pas être blessé ou brûlé»

Alors qu’ils intervenaient pour une chute mortelle à Bruxelles, des ambulanciers et des pompiers ont été la cible de projectiles et de feux d’artifice.

La nuit du 31 décembre au 1er janvier 2023 a été marquée par de nombreux incidents, notamment dans la capitale belge. Les pompiers bruxellois ont enregistré quelque 700 interventions, soit deux fois plus que dans des circonstances normales, a indiqué dimanche un porte-parole des pompiers.

Les pompiers et les services de secours ont par ailleurs été la cible de feux d’artifice. Ce fut notamment le cas avenue Jean Volders à Saint-Gilles, alors qu’ils prenaient en charge une personne tombée depuis un balcon du cinquième étage d’un immeuble. Un des ambulanciers chargés de cette intervention raconte que son binôme et lui ont « immédiatement commencé un massage cardiaque, sans réfléchir, même si les conditions étaient atroces ». La compagne de la victime, des amies et des voisins étaient sur le trottoir, qui était poissé de sang suite à la chute.

Après 45 minutes de réanimation, la victime est malheureusement décédée. « Le médecin (n’avait) même pas encore pu annoncer le décès à la famille que nous (recevions) plusieurs projectiles – bouteilles en verre et pierres – jetés en notre direction », raconte l’ambulancier. Des feux d’artifice ont ensuite été tirés, explosant à proximité d’eux et de la victime, « à peine revêtue d’un drap blanc ». « Nous avons dû courir pour ne pas être blessé ou brûlé », explique le secouriste.