Triste réveillon sur pied de guerre pour les soldats ukrainiens

Aux soldats sur le front, pour le Nouvel an, les enfants ukrainiens ont adressé des lettres. Dans l’une d’elles, un enfant écrit : « Cher Défenseur, je te souhaite une victoire rapide, le plus beau cadeau qu’un enfant puisse avoir aujourd’hui (…). Je veux seulement que cette guerre finisse, que le ciel soit bleu, que le soleil brille et que ce soleil brille tellement fort que jamais plus obus et roquettes n’y voleront à nouveau. » Autre enfant, autre lettre : « Merci pour l’aube, merci pour l’opportunité d’aller encore à l’école, merci pour les jours de soleil (…). Nous attendons la victoire tous ensemble, car justice et vérité sont avec nous (…). Je crois, je sais, qu’un jour le ciel sera pur comme avant et que le soleil paisible ukrainien rayonnera dans le Donbass et en Ukraine. » Encore et toujours, le ciel revient dans les dizaines de lettres accrochées au mur d’un centre d’aide humanitaire de Kramatorsk.