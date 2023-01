Un jet privé Boeing 747 qui aura volé moins de 40 heures passe à la casse

Un homme achète un cadeau à son frère, mais ce dernier décède avant d’en prendre possession. Le cadeau n’a plus vraiment la même symbolique. Normal qu’on ne veuille plus y toucher. C’est compréhensible. Mais la perspective change un peu, d’un point de vue économique, écologique et social, quand on sait que le cadeau en question est un jet privé, qui plus est un Boeing 747-800 de la dernière génération – dans tous les sens du terme, on n’en fait plus depuis – dont la valeur dépasse les 500 millions de dollars. Immatriculé N458BJ, depuis quelques jours il a été définitivement été mis à la casse pour être démonté… alors qu’il n’avait qu’une trentaine d’heures de vol au compteur (six trajets) plus huit heures lors des vols d’essai et de qualification chez Boeing à Seattle. C’était le plus grand jet privé du monde… qui n’a donc quasi jamais servi.