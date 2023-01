Scandale de corruption: la justice belge demande la levée des immunités de deux eurodéputés, dont Marc Tarabella

« Le PS a suspendu Marc Tarabella de sa qualité de membre (...) jusqu’à la fin de l’enquête », réagit lundi le boulevard de l’Empereur. « Pour l’heure, il n’est donc plus PS. S’il s’avère que des faits répréhensibles ont été commis, l’exclusion sera immédiate et automatique », conclut le parti de Marc Tarabella.

« Depuis le début de ce dossier, Marc Tarabella répète qu’il est à la disposition de la justice et a même demandé à être entendu rapidement afin de pourvoir se défendre », rappelle son conseil, Me Maxim Töller, dans un message à l’agence Belga. « Il a également dit qu’il ne se cacherait pas derrière son immunité parlementaire, n’ayant rien à se reprocher. Il soutient donc sa levée d’immunité si celle-ci est demandée », selon l’avocat.

D’importantes sommes d’argent liquide (1,5 million en tout) avaient été découvertes par les enquêteurs en possession de Panzeri et du couple Giorgi-Kaili. Tous les trois font partie des personnes inculpées et écrouées dans ce dossier. L’immunité parlementaire d’Eva Kaili avait été annihilée dès le 9 décembre en raison d’un flagrant délit (le père de l’eurodéputée s’était caché dans un hôtel de Bruxelles avec une valise remplie d’argent cash).

« Dès le premier instant, le Parlement européen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider aux enquêtes et nous continuerons à veiller à ce qu’il n’y ait pas d’impunité. Les responsables trouveront ce Parlement du côté de la loi. La corruption ne peut pas payer et nous ferons tout pour la combattre », déclare la présidente maltaise de l’hémicycle européen.

« Les premières étapes procédurales ont été franchies et la présidente annoncera la demande en séance plénière à la première occasion possible le 16 janvier. La demande sera ensuite transmise à la commission des affaires juridiques (JURI) pour proposition de décision », précise le Parlement européen.

La justice belge a demandé à la présidence du Parlement européen (PE) la levée des immunités des eurodéputés Andrea Cozzolino (Italie, Parti démocratique) et Marc Tarabella (Belgique, Parti socialiste), ont appris Le Soir et Knack. Le Parlement européen confirme ce lundi dans un communiqué que la présidente Roberta Metsola « a lancé une procédure d’urgence pour la levée de l’immunité de deux membres du Parlement européen, suite à une demande des autorités judiciaires belges », sans préciser l’identité des deux élus concernés par les investigations du parquet fédéral concernant le scandale de corruption par le Qatar et le Maroc qui fait la une de l’actualité depuis trois semaines. Selon plusieurs sources concordantes, il s’agit bien de l’eurodéputé italien et de son homologue belge.

L’autre eurodéputé concerné par une demande de levée d’immunité est l’Italien Andrea Cozzolino. Il est apparu dès le début du scandale politico-financier. Pour plusieurs motifs. A commencer par le fait que Francesco Giorgi – qui a reconnu avoir reçu de l’argent du Maroc et du Qatar (et même de l’Etat Mauritanien) pour favoriser leurs causes au sein du Parlement – est l’assistant parlementaire de M. Cozzolino. Ce dernier est un très proche de Pier Antonio Panzeri, dont il avait repris la présidence de la délégation pour les relations avec les Etats du Maghreb au PE. Une délégation dont il s’est mis en retrait depuis l’éclatement du scandale. Via ses avocats, Andrea Cozzolino avait récemment demandé à être entendu par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier, tout en clamant son innocence. Joint par nos soins, son avocat belge, Me Dimitri De Beco, n’a pas souhaité réagir dans l’immédiat.