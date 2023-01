Incidents du Nouvel An à Bruxelles: Verlinden soutient l’appel à la tolérance zéro face aux violences envers la police

Les troubles lors du Nouvel An ont mené à l’arrestation de 160 personnes en Région bruxelloise la nuit de la Saint-Sylvestre. Des policiers et ambulanciers ont par ailleurs été visés à maintes reprises par des feux d’artifice.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a dit lundi soutenir l’appel du syndical policier SNPS à appliquer le principe de tolérance zéro face aux violences envers la police et les pompiers.

« Nous devons faire tout pour réduire le nombre de faits de violence au minimum et poursuivre et punir les auteurs », a-t-elle commenté. « Nous sommes redevables envers nos policiers et pompiers qui s’engagent tous les jours pour garantir notre sécurité ».