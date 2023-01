Comment Loïs Openda, buteur contre le PSG, a conquis la France

La vitesse d’exécution et l’efficacité de Loïs Openda ont retourné le Paris Saint-Germain. Meilleur buteur lensois avec huit réalisations en Ligue 1, l’attaquant liégeois donne encore plus d’éclats à sa saison et entend confirmer ses belles dispositions dans les mois à venir. Avant d’obtenir davantage de crédit au sein de la sélection belge ?

Tel un sprinteur racé, Loïs Openda s’est mis en action très rapidement et a déroulé au premier coup de feu de l’année 2023. Rien d’étonnant quand on sait que, dans ses veines, coulent la tonicité et la vivacité de sa maman Mariame Raji, ancienne athlète de bon niveau. Ce dimanche soir, les stars n’étaient pas Parisiennes. L’étoile était Belgo-lensoise. Une étoile montante, tant ses premiers mois au sein du championnat français sont couronnés d’efficacité. Une étoile qui peut aussi être considérée comme filante, à la lueur de ses nombreux raids offensifs effectués à la vitesse de l’éclair. Sergio Ramos et Marquinhos, pourtant rompus aux exigences du plus haut niveau mondial, en ont fait l’amère expérience dans un stade Bollaert-Delelis chauffé à blanc.