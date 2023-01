Scandale de corruption: comment Panzeri aurait manipulé une réunion du Parlement européen avec un ministre qatari

On voit rarement une telle foule agglutinée dans les couloirs du Parlement européen. Mais ce lundi 14 novembre, c’est la cohue devant la salle 3G-3. On se presse pour écouter l’homme au cœur des polémiques du moment : le ministre qatari du Travail, Ali ben Samikh Al-Marri. A quelques jours du coup d’envoi du Mondial, les eurodéputés l’auditionnent, ignorant tout du scandale de corruption qui va ébranler l’institution quelques semaines plus tard.