Attentats de Bruxelles: mieux accompagner les enfants victimes

Par Léa Huppe et LEA HUPPE (st)

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient d’approuver un projet de la ministre Valérie Glatigny (MR) pour offrir un accompagnement aux enfants victimes (ou proches de celles-ci) des attentats de Bruxelles.

Cette nouvelle mesure à l’aide aux victimes pendant et après le procès se consacre, cette fois-ci, aux mineurs d’âge. Le procès des attentats qui a lieu en ce moment pourrait être un moment difficile pour eux. Des ateliers créatifs ainsi que des groupes de paroles seront mis en place. L’objectif étant la libération de la parole des participants. Ces ateliers leur permettront de partager leurs expériences avec d’autres victimes. Ils seront également encadrés par des professionnels tels que des criminologues et des psychologues.

Deux associations ont été retenues pour la mise en place de ce projet. L’association SMAJ (Service Marchois d’Aide au Justiciable), subventionnée par les maisons de justice et ASJ Lux (Service d’Aide Aux Justiciables pour la division de Neufchâteau). Ces deux associations proposent des aides sociales et psychologiques. Elles sont également reconnues pour leur expertise ainsi que pour la formation de leurs psychologues et criminologues, spécialisés dans la prise en charge de personnes traumatisées.