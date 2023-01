Après sa mésaventure contre Liverpool, Wout Faes veut entamer 2023 du bon pied

Wout Faes a terminé l’année 2022 par un malheureux doublé contre son camp à Anfield. Il espère se remettre dans le droit chemin, dès ce mardi. Autant à Leicester que chez les Diables rouges, on compte sur sa puissance et rigueur en défense.

Dans le football moderne où la culture de l’instant a pris de l’épaisseur et où la vérité du terrain ne vit plus que quelques jours, la capacité de réaction est devenue une caractéristique fondamentale. Une force de caractère qui, en peu de temps, peut vous faire passer de héros à zéro. Ou inversement. Faes en est conscient. Le deuxième Wout le plus connu de Belgique après van Aert sait qu’il est attendu au tournant, ce mardi soir face à Fulham.