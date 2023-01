Brésil: Lula sera-t-il le sauveur de l’Amazonie?

Le Brésil a un nouveau président. Deux noms et une déclaration, au moins, ont réjoui les défenseurs de l’environnement dans le pays et dans le monde. Le premier est apparu aux côtés de Luiz Inacio Lula da Silva lors de l’investiture : le chef indigène kayapo Raoni Metuktire, défenseur des droits des peuples amazoniens et de la forêt qu’ils occupent. La seconde, Marina Silva, qui retrouvera le poste de ministre de l’Environnement qu’elle a déjà occupé de 2003 à 2008. Le monde attend du Brésil, dira son nouveau président, « qu’il redevienne un leader de l’action climatique et un pays exemplaire sur le plan social et environnemental ».