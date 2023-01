Automobile: voici le top 10 des marques les plus vendues en Belgique (infographie)

Elle est suivie par Volkswagen (-6,66 %) et Mercedes (+6,39 %) sur le podium des marques qui ont écoulé le plus d’autos de première main. Il n’est guère étonnant de voir des marques premium allemandes (BMW et Mercedes) occuper les première et troisième places, ni même d’apercevoir Audi en cinquième position. En effet, selon des chiffres de Febiac arrêtés en novembre, les voitures de société représentaient près de 62 % des immatriculations de véhicules neufs. Or les modèles premium sont privilégiés par les entreprises et les indépendants. Ce eux qui constituent 9 acheteurs de voitures 100 % électriques sur 10, des véhicules qui ont pesé environ 10 % des immatriculations en 2022, contre 5 % en 2021 et 3,5 % en 2020.