Alison Van Uytvanck heureuse d’avoir mis la Belgique aux commandes face à la Grèce en United Cup: «Ce fut une grande bagarre»

Dans le premier simple de la journée entre les deux N.2, la Brabançonne, 28 ans, a battu Despina Papamichail (WTA 158), 29 ans, 7-5, 2-6, 6-3.

«Ce fut un match difficile», a-t-elle confié après sa victoire. «Il faisait assez chaud aujourd’hui. Ce fut une grande bagarre. Elle ramène énormément de balles, elle court partout, elle ne lâche pas un point. J’ai dû produire mon meilleur tennis et heureusement, j’y suis parvenue. Je suis satisfaite de ma prestation et contente d’avoir été la plus agressive des deux sur le court, car c’est ce qui m’a permis de l’emporter. Nous sommes par la même occasion toujours dans le coup. Ce serait chouette d’atteindre les demi-finales.»