Six cents enfants en attente d’une famille d’accueil

Audrey et Quentin ont décidé de devenir famille d’accueil d’urgence, pour 45 jours seulement. Mais la fédération recherche des accueillants pour le moyen ou le long terme. 600 jeunes sont concernés, dont 130 bébés de moins d’un an…

Le petit vient d’avoir quatre mois. Il sera chez nous pour un maximum de 45 jours. On sait déjà qu’on ne verra pas sa première dent, pas plus qu’on ne pourra lui donner sa première panade. On essaie cependant de s’occuper de lui comme si c’était notre enfant. L’occasion de lui montrer ce que c’est d’avoir une vie de son âge. La maman de mon compagnon lui a offert un doudou, avec lequel il repartira un jour. Comme il le fera aussi avec la couverture brodée à son nom que lui a faite ma maman. »

A Charleroi, Audrey et Quentin forment une famille d’accueil d’urgence. Une mission utile quand on sait qu’il y a aujourd’hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, 130 bébés de moins de un an – sur 166 – qui n’ont pas de solution d’accueil en milieu familial. La situation est tellement inquiétante que Famille d’accueil, l’initiative de la fédération qui regroupe 16 services d’accompagnement familial, tire la sonnette d’alarme.