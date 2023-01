Les douze travaux herculéens du nouveau président brésilien

Il n’a pas perdu une minute : à peine investi pour son troisième mandat présidentiel, Lula a, ce dimanche, signé plusieurs décrets majeurs visant à réparer une partie des dégâts provoqués par son prédécesseur.

Le nouveau président a d’abord tenu à relancer la Bolsa Familia, cette allocation qu’il avait imaginée en 2004 pour sortir des millions de foyers de la misère : Bolsonaro l’avait supprimée et remplacée par d’autres dispositifs, plus limités. Il s’agit désormais de garantir le paiement mensuel de 600 reals (110 euros) aux 21 millions de familles les plus pauvres. Le premier grand chantier de Lula est en effet social : en quatre ans, la pauvreté a progressé au Brésil et la faim a fait son triste retour, affectant désormais plus de 33 millions de Brésiliens.