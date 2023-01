«Les discours contre le système alimentent la violence contre ses représentants»

Les voitures incendiées et les faux appels aux policiers ou aux pompiers pour pouvoir les caillasser font malheureusement partie des faits divers récurrents des nuits de la Saint-Sylvestre. Mais cette année, on semble avoir franchi un cran supplémentaire dans la violence gratuite avec notamment, à Saint-Gilles, des jets de projectiles et des tirs de feux d’artifice sur une équipe d’urgentistes qui tentait de sauver une personne tombée d’un balcon.