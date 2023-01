Sara Montpetit, l’actrice magnétique révélée dans «Falcon Lake»

Lorsque Charlotte Le Bon rencontre Sara Montpetit pour la première fois, il y a une sorte d’évidence. « Je me suis dit qu’elle était exactement la personne que je cherchais, une fille balancée entre deux énergies, masculine et féminine », nous explique la réalisatrice de Falcon Lake. « J’aimais l’idée qu’elle ait en elle une espèce de virilité, parce que je trouve ça beaucoup plus intimidant pour un jeune garçon d’être en face d’une fille qui est sublime plastiquement mais qui n’en joue jamais. Elle le séduit d’abord par son esprit et par le fait qu’elle ait cette morbidité un peu étrange. Et vice versa : lui a une grande part de virilité et de sensibilité en lui. »