Une pétition assez insolite lancée en Argentine: des supporters demandent que Julian Alvarez… quitte sa petite amie, avec qui il est en couple depuis 4 ans

Ces dernières années, les pétitions en ligne connaissent un franc succès. À tel point que, à l’heure actuelle, on en trouve pour tout et n’importe quoi, ou presque. Et ce, de la plus banale à la plus insolite, concernant bon nombre de sujets.

La récente Coupe du monde au Qatar ne fait bien évidemment pas exception. Par exemple, les supporters français ont, après avoir vu leurs couleurs s’incliner en finale, lancé une pétition demandant de rejouer cette finale, sous prétexte d’erreurs d’arbitrage. Ce à quoi les Argentins ont répondu avec une pétition… pour que les Français « arrêtent de pleurer ».

Et, visiblement, ces mêmes Argentins apprécient particulièrement les pétitions plus loufoques les unes que les autres. Pour preuve, ils ont récemment lancé une pétition en ligne… pour que Julian Alvarez quitte sa petite amie, avec qui il est en couple depuis quatre ans ! En cause : une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux, sur laquelle on peut voir la jeune femme refuser à un groupe de jeunes d’obtenir un autographe de son champion du monde de petit copain.