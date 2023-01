Violence urbaine: exposé comme un pompier un soir de Nouvel An...

Les pompiers s’interrogent sur la manière la plus adéquate de sécuriser leurs interventions, de plus en plus sujettes aux actes de violence urbaine. Allant même jusqu’à envisager le port de gilets pare-lame ou de caméras en intervention.

La fête du Nouvel An a laissé un goût quelque peu amer aux pompiers, à Bruxelles mais aussi ailleurs dans le pays. Pour la capitale, le bilan n’avait pas changé ce lundi par rapport aux chiffres présentés ce week-end (200 interventions des pompiers et 500 des ambulanciers pour le Siamu bruxellois, dont 26 pour des feux de voiture). Mais c’est surtout le récit d’un secouriste racontant avoir été ciblé par des projectiles et des feux d’artifice au cours d’une intervention auprès d’une personne ayant mortellement chuté d’un balcon qui marque les esprits – en ce qui concerne le matériel pyrotechnique, on notera au passage que l’interdiction en vigueur sur le territoire bruxellois aura prouvé son inefficacité.