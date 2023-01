«A propos de 2022»: année de pression sur les libertés d’expression et de la presse

Pendant les vacances, on vous propose une série de rétrospectives sur l’actualité qui a marqué cette année. Aujourd’hui, on parle de pression sur les libertés d’expression et de la presse. Comment réagir face à cette pression ? Les journalistes sont-ils assez protégés en Belgique ? Eduque-t-on suffisamment aux médias ? La solution passe-t-elle par plus de collectif, d’Europe ? On en parle avec Christophe Berti, rédacteur en chef du Soir.

