Les soldes commencent: de fortes réductions attendues dès ce 3 janvier

Jusqu’à – 50 % : c’est à moitié prix que les consommateurs en quête de vêtements et de chaussures chaudes pourront se fournir en articles d’hiver dans certaines boutiques et grands magasins d’habillement dès le premier jour des soldes, ce mardi. C’est en tout cas ce qui ressort d’un coup de sonde effectué par Comeos, la fédération du commerce organisé, auprès de quelques-uns de ses membres en ce tout début janvier. L’Union des classes moyennes (UCM) s’est prêtée au même exercice, fin décembre, auprès de 500 petits commerçants wallons et bruxellois. Plus de trois sur dix ont répondu qu’ils proposeront des réductions de 50 % d’entrée de jeu, ce qui est inédit, souligne l’UCM. D’ordinaire, les ristournes démarrent à 30 %. Le Syndicat neutre pour indépendants (SNI), qui a aussi interrogé tout récemment ses membres, évoque des prix coupés en deux chez un détaillant sur cinq, tandis que « 81 % des commerçants commenceront par – 30 %, voire davantage ».