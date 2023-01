Little Simz, Dave Brubeck...: les cinq disques à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Little Simz, « No thank you » ****

Un bel album mis en musique par Inflo, gorgé de soul, de r’n’b et de jazz, sur lequel le chant de Cleo Sol sert le flow de Little Simz (Simbi Ajikawo pour l’Etat civil), tantôt caresse, tantôt gifle quand il s’agit d’évoquer ce que lui inspire le milieu et le bizness musical.

Dave Brubeck ****

On est le 26 février 1958. Dave est au piano, Paul Desmond au sax, Eugene Wright à la contrebasse, Joe Morello à la batterie. Ce sont déjà de grandes vedettes. Paul Desmond a déjà cette sonorité mélancolique et chatoyante qui le caractérise, Dave Brubeck possède l’art du contrepoint, un jeu aéré et fluide et une imagination séduisante.